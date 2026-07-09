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Wimbledon'da kadınlar finalinin adı belli oldu!

Wimbledon'da kadınlar finalinin adı belli oldu!

9.07.2026 21:18:00
Güncellenme:
AA
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Wimbledon'da kadınlar finalinin adı belli oldu!

Çek tenisçiler Karolina Muchova ile Linda Noskova, Wimbledon Turnuvası finalinde kupa için mücadele edecek.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı.

FİNAL CUMARTESİ GÜNÜ

Dünya 9 numarası Karolina Muchova, ABD'li Coco Gauff'u 6-2, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

12 numaralı seribaşı Linda Noskova ise Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Organizasyonda tek kadınlar finali, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

İlgili Konular: #wimbledon #Karolina Muchova #Linda Noskova

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