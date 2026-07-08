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Marta Kostyuk ile Linda Noskova Wimbledon'da yarı finalde!

Marta Kostyuk ile Linda Noskova Wimbledon'da yarı finalde!

8.07.2026 19:04:00
Güncellenme:
AA
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Marta Kostyuk ile Linda Noskova Wimbledon'da yarı finalde!

Çek tenisçi Linda Noskova ile Ukraynalı raket Marta Kostyuk, Wimbledon Turnuvası'nda isimlerini yarı finale yazdırdı.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 12 numarası Linda Noskova ile 13 numaralı seribaşı Marta Kostyuk, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Çek sporcu Noskova, Alman rakibi Elise Mertens'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle yenerek yarı final biletini aldı.

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Linda Noskova

YARI FİNALDE RAKİP OLDULAR

Ukraynalı tenisçi Kostyuk ise İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Noskova ile Kostyuk, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan tenisçi ise finalde Karolina Muchova-Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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