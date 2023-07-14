Wimbledon'da Medvedev'i eleyen Alcaraz, Djokovic'in finaldeki rakibi oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu. Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 21:19
Wimbledon'da Medvedev'i eleyen Alcaraz, Djokovic'in finaldeki rakibi oldu
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.

Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.

Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.


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