Wimbledon'da Medvedev'i eleyen Alcaraz, Djokovic'in finaldeki rakibi oldu
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu. Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.
Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.
Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyaca ünlü gazeteciden Erdoğan iddiası
- İddia: Merkez Bankası’nda üst düzey istifa
- İlkokul düzeyinde değişiklik hazırlığı
- Alenen laikliği hedef aldı!
- 'Laikliğe savaş açıldı'
- Araçlarda yeni düzenleme yarın başlıyor
- İstifa edeceğini açıkladı
- 10 maddede doğru tercih
- ‘Şeyh’ öldü, cemaat bölündü
- Sahil ve sokaklar boşaldı!