Wimbledon'da Sinner ve Gauff üçüncü tura yükseldi
Sezonun üçüncü büyük grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner ile Coco Gauff, üçüncü tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında tek erkeklerin dünya 1 numarası Sinner, ikinci turda Matteo Berrettini ile karşılaştı.
İtalyan tenisçi, 3 saat 42 dakika süren müsabakada vatandaşını 7-6, 7-6, 2-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.
Tek kadınlarda dünya sıralamasının ikinci basamağında bulunan Amerikalı Coco Gauff, Rumen Anca Todoni'nin karşısına çıktı. Gauff, 1 saat 6 dakika süren maçta rakibine 6-2 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 üstünlük kurarak tur atladı.
Turnuvanın tek erkeklerde son şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz, Avustralyalı Aleksandar Vukic'i 3-0, Rus Daniil Medvedev ise Fransız Alexandre Muller'i 3-1 geçerek üçüncü tura yükseldi.
Tek kadınlarda ise Belçikalı Greet Minnen'i 2-0 yenen dünya 7 numarası İtalyan Jasmine Paolini ile Japon tenisçi Naomi Osaka'yı aynı skorla mağlup eden Amerikalı Emma Navarro adlarını üçüncü tura yazdırdı.
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