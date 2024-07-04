Wimbledon'da Sinner ve Gauff üçüncü tura yükseldi

Sezonun üçüncü büyük grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner ile Coco Gauff, üçüncü tura yükseldi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 07:43
Wimbledon'da Sinner ve Gauff üçüncü tura yükseldi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında tek erkeklerin dünya 1 numarası Sinner, ikinci turda Matteo Berrettini ile karşılaştı.

İtalyan tenisçi, 3 saat 42 dakika süren müsabakada vatandaşını 7-6, 7-6, 2-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya sıralamasının ikinci basamağında bulunan Amerikalı Coco Gauff, Rumen Anca Todoni'nin karşısına çıktı. Gauff, 1 saat 6 dakika süren maçta rakibine 6-2 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 üstünlük kurarak tur atladı.

Turnuvanın tek erkeklerde son şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz, Avustralyalı Aleksandar Vukic'i 3-0, Rus Daniil Medvedev ise Fransız Alexandre Muller'i 3-1 geçerek üçüncü tura yükseldi.

Tek kadınlarda ise Belçikalı Greet Minnen'i 2-0 yenen dünya 7 numarası İtalyan Jasmine Paolini ile Japon tenisçi Naomi Osaka'yı aynı skorla mağlup eden Amerikalı Emma Navarro adlarını üçüncü tura yazdırdı.


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