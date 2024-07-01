Wimbledon'da son şampiyon Alcaraz, ikinci tura yükseldi
Sezonun üçüncü büyük grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin son şampiyonu Carlos Alcaraz, ikinci tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan İspanyol tenisçi, birinci turda dünya sıralamasında 269. basamakta bulunan Estonyalı Mark Lajal ile karşı karşıya geldi.
Dünya 3 numarası Alcaraz, 2 saat 22 dakika süren müsabakayı 7-6, 7-5 ve 6-2'lik setler sonucunda 3-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.
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