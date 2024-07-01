Wimbledon'da son şampiyon Alcaraz, ikinci tura yükseldi

Sezonun üçüncü büyük grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin son şampiyonu Carlos Alcaraz, ikinci tura yükseldi.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:20
Wimbledon'da son şampiyon Alcaraz, ikinci tura yükseldi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan İspanyol tenisçi, birinci turda dünya sıralamasında 269. basamakta bulunan Estonyalı Mark Lajal ile karşı karşıya geldi.

Dünya 3 numarası Alcaraz, 2 saat 22 dakika süren müsabakayı 7-6, 7-5 ve 6-2'lik setler sonucunda 3-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.


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