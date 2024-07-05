Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic, üçüncü tura yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Iga Swiatek ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi.
Wimbledon'da Iga Swiatek ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında Swiatek, ikinci turda Hırvat Petra Martic ile karşılaştı.
Iga Swiatek, toplam 1 saat 23 dakika süren mücadeleden 6-4 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak adını üçüncü tura yazdırdı.
Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, Büyük Britanyalı Jacob Fearnley ile karşı karşıya geldi. Wimbledon'da 7 kez şampiyonluk elde eden Djokovic, rakibine 3-1 (6-3, 6-4, 5-7, 7-5) üstünlük kurarak üçüncü tur bileti aldı.
Rybakina, Jabeur ve Zverev üçüncü turda
Turnuvada 2022'nin şampiyonu Elena Rybakina (Kazakistan), Alman Laura Siegemund'u 2-1 (6-3, 3-6, 6-3), son 2 yılın ikincisi Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ise ABD'li Robin Montgomery'yi 2-0 (6-1, 7-5) mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.
Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman sporcu Alexander Zverev de ABD'li Marcos Giron'u 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) geçerek üçüncü tura çıktı.
Spor Haberleri
- Youssef En-Nesyri kimdir?
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Avusturya itirafı
- Galatasaray'dan Dominguez hamlesi
- Sakaryaspor, Jakub Szumski'yi kadrosuna kattı
- Guus Hiddink: 'Türkiye bize sorun çıkaramaz'
- A Milli Takım'a Samet Akaydin müjdesi
- Arjantin, Copa America'da yarı finale yükseldi
- Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic, üçüncü tura yükseldi
- EURO 2024'te çeyrek final maçları başlıyor!
- Kaan Ayhan: 'Bizimle eşleşmek istemiyorlar'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Dalından 115 ülkeye ihracat: 40 bin evin geçim kaynağı
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
- 'Esad ile temasımız oldu'