Wings For Life World Run’a katılım rekoru: Omurilik felcinin tedavisi için 8.1 milyon Euro bağış toplandı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:32

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:32

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla, Türkiye de dahil olmak üzere 169 ülkede gerçekleşen Wings for Life World Run’a bu yıl katılım rekoru kırıldı. Toplamda 265.818 kişi omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara katkıda bulunmak için etkinliğe katılım sağladı. Dünya çapında toplam 8.1 milyon Eurobağış toplandı. Wings for Life World Run’a fiziksel koşuların yanı sıra AppRun uygulaması üzerinden de katılım sağlandı. AppRun’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebildi.

Bu yıl Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla ve adidas, Renault, Migros, Castrol, Xiaomi, Aquasera partnerliğinde düzenlenen Wings for Life World Run, binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. İstanbul Kuruçeşme’de, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de düzenlenen fiziksel koşularda toplamda 2.007 kişi koşarken Türkiye genelinde toplam 6.033 kişi Wings for Life World Run’a katılım gösterdi. Kadınlar kategorisinde Kumsal Pınargözü, 32.91 km. koşarak en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Yılmaz Tongül, 52.51 km.’lik derecesiyle Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu.

Etkinlikle ilgili detaylara https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.