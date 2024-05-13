Wings For Life World Run’a katılım rekoru: Omurilik felcinin tedavisi için 8.1 milyon Euro bağış toplandı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği ‘Wings for Life World Run’ tamamlandı. Dünya çapında 265.818 kişinin kayıt olmasıyla bugüne kadarki tüm Wings for Life World Run koşularının katılım rekoru kırıldı. Etkinlik kapsamında 8.1 milyon Euro bağış toplandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:32
Wings For Life World Run’a katılım rekoru: Omurilik felcinin tedavisi için 8.1 milyon Euro bağış toplandı
Abone Ol google-news

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla, Türkiye de dahil olmak üzere 169 ülkede gerçekleşen Wings for Life World Run’a bu yıl katılım rekoru kırıldı. Toplamda 265.818 kişi omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara katkıda bulunmak için etkinliğe katılım sağladı. Dünya çapında toplam 8.1 milyon Eurobağış toplandı. Wings for Life World Run’a fiziksel koşuların yanı sıra AppRun uygulaması üzerinden de katılım sağlandı. AppRun’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebildi.

Bu yıl Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla ve adidas, Renault, Migros, Castrol, Xiaomi, Aquasera partnerliğinde düzenlenen Wings for Life World Run, binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. İstanbul Kuruçeşme’de, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de düzenlenen fiziksel koşularda toplamda 2.007 kişi koşarken Türkiye genelinde toplam 6.033 kişi Wings for Life World Run’a katılım gösterdi. Kadınlar kategorisinde Kumsal Pınargözü, 32.91 km. koşarak en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Yılmaz Tongül, 52.51 km.’lik derecesiyle Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu. 

Etkinlikle ilgili detaylara https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden ulaşılabiliyor.


Wings for Life World Run haberleri Omurilik haberleri rekor haberleri

İlgili Haberler

Wings for Life World Run’da Türkiye etabının kazananları belli oldu!

Wings for Life World Run’da Türkiye etabının kazananları belli oldu!
Dünya iyilik için koşuyor: Wings for Life World Run 2024 Kayıtları Başladı

Dünya iyilik için koşuyor: Wings for Life World Run 2024 Kayıtları Başladı
İzmir, 'Wings for Life World Run'a  5'inci kez ev sahipliği yapacak

İzmir, 'Wings for Life World Run'a  5'inci kez ev sahipliği yapacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, gönlünü iş insanına kaptırdı

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar, gönlünü iş insanına kaptırdı
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu
Murat Yıldırım yeni sezonda olmayacak: Teşkilat dizine sürpriz bir isim dahil oluyor

Murat Yıldırım yeni sezonda olmayacak: Teşkilat dizine sürpriz bir isim dahil oluyor
İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İSKİ’den Anadolu Yakası’na 600 milyon liralık içme suyu yatırımı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İSKİ’den Anadolu Yakası’na 600 milyon liralık içme suyu yatırımı
Son Dakika: Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu!

Son Dakika: Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu!
Amerikalı Profesöre İstanbul Havalimanı’nda gözaltı!

Amerikalı Profesöre İstanbul Havalimanı’nda gözaltı!
Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!

Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!