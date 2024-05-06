Wings for Life World Run’da Türkiye etabının kazananları belli oldu!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 15:46

Güncelleme: 06.05.2024 - 15:46

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden "Wings for Life World Run"da Türkiye etabını kadınlarda Kumsal Pınargözü, erkeklerde ise Yılmaz Tongül kazandı.

Yılmaz Tongül

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde 6033 kişinin katılımıyla düzenlenen koşu; İstanbul, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirildi.

KOŞUYA MİLLİ SPORCULAR KATILDI

Kadınlar kategorisinin galibi Kumsal Pınargözü 32.91 kilometre koşarken, erkekler kategorisinin kazananı Yılmaz Tongül ise 52.51 kilometre mesafe koştu.

İstanbul'daki koşuda erkekler kategorisini ilk sırada tamamlayan Halil Yaşin ve kadınlar kategorisinin şampiyonu Kumsal Pınargözü, ödüllerini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya'nın elinden aldı.

İstanbul Kuruçeşme'de 1558 kişinin katıldığı koşuya Red Bull sporcuları Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Ali Türkkan da katıldı. Kaykay sporcusu Berke Dikişçioğlu da koşunun İzmir ayağına katıldı.