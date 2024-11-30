Wolfsburg, deplasmanda Leipzig'i farklı geçti!
Almanya Bundesliga'da Wolfsburg, Leipzig'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nin 12. haftasında Wolfsburg, Leipzig deplasmanına konuk oldu. Leipzig Stadyumu'ndaki maçı Wolfsburg, 5-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 16. dakikalarda Muhammed Amoura, 5. dakikada Tiago Tomas, 64. dakikada Joakim Maehle ve 90. dakikada Kevin Behrens attı. Leipzig'in tek golünü 82. dakikada Willi Orban attı.
Bu sonucun ardından Wolfsburg, 18 puana yükseldi. Leipzig, 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Wolfsburg, sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Leipzig, Holstein Kiel deplasmanına gidecek.
Etiketler: #wolfsburg #RB Leipzig #Bundesliga
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko'ya Dyshawn Pierre'den kötü haber!
- Nottingham Forest, Ipswich Town'u tek golle geçti!
- Brentford, Leicester City'i rahat geçti!
- Hüseyin Yücel'den Van Bronckhorst için açıklama!
- Wolfsburg, deplasmanda Leipzig'i farklı geçti!
- Werder Bremen ve Stuttgart yenişemedi
- Leverkusen'den deplasmanda Union'u geçmesini bildi!
- Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!
- Hull City'de karanlık bulutlar dağılmıyor!
- Başkan Hüseyin Yücel, takımla bir araya geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- Gözaltına alınan çok sayıda isim hakkında karar
- Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem!
- Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
- Erdoğan eleştiride bulunmuştu...