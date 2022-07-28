Wolfsburg'dan Attila Szalai açıklaması
Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'nin Wolfsburg'a transfer olacağı iddia edildi. Wolfsburg Teknik Direktörü Kovac, iddiaya net bir yanıt verdi.
Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olacağı iddia edildi. Wolfsburg'un Hırvat Teknik Direktörü Nico Kovac, Macar savunmacıyla ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
SZALAI'YE OLAN İLGİYİ DOĞRULADI
Kovac basın toplantısında kendisine sorulan, "Attila Szalai'ye ilgi var mıydı?" sorusuna yanıt verdi. Kovac, "Öyleydi, doğru" dedi ve gazeteciye Szalai'nin nerede büyüdüğünü bilip bilmediğini sordu.
Gazeteci, "Tabii ki Macaristan'da" yanıtını verirken deneyimli teknik adam ise "Hayır, Rapid'de oynadı ve yetişti. Ayrıca Almanca da konuşabiliyor" açıklamasını yaptı.
Kovac'ın bu açıklamasından sonra gazeteci, "Peki Wolfsburg'a geliyor mu?" sorusunu yöneltince, Bundesliga ekibinin teknik patronu, "Pek sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Bilindiği üzere yakın zamanda Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-Jae İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Szalai için 20 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.
Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar sürüyor.
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