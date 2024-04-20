Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere 1. Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 34. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Gary Paul O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Wolverhampton ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Arsenal ise evinde ağırladığı Aston Villa'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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