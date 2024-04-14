Arsenal sahasında liderlik şansını kaybetti!
Premier Lig'in 33. hafta maçında Arsenal, sahasında Aston Villa'ya 2-0 kaybederek liderliği Manchester City'e kaptırdı.
Premier Lig'in 33. hafta maçında Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Aston Villa 2-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Leon Bailey ve 87. dakikada Ollie Watkins kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, 71 puanda kalarak liderliği Manchester City'e kaptırdı. Aston Villa, 63 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Wolverhampton deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.
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