Wolverhampton, Everton deplasmanında bir attı üç aldı!

İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Wolverhampton deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:48
Wolverhampton, Everton deplasmanında bir attı üç aldı!
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Wolverhampton deplasmanda Everton'u 1-0 ile geçti.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 87.dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.

Everton bu sonuçla ligde puansız şekilde son sırada yer alırken Wolverhampton 3 puanla 15. sıraya yerleşti.

4.haftada Everton deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Wolves ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.


Player Alanı
wolverhampton everton İngiltere Premier Lig premier lig

En Çok Okunan Haberler