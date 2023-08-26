Wolverhampton, Everton deplasmanında bir attı üç aldı!
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Wolverhampton deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Wolverhampton deplasmanda Everton'u 1-0 ile geçti.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 87.dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.
Everton bu sonuçla ligde puansız şekilde son sırada yer alırken Wolverhampton 3 puanla 15. sıraya yerleşti.
4.haftada Everton deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Wolves ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
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