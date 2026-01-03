Wolverhampton ilk galibiyetini West Ham karşısında aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.01.2026 20:04:00
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton, West Ham United'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton, West Ham United'ı konuk etti.

Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 3-0 kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 4'te Jhon Arias, 31'de Hwang Hee-Chan(P) ve 41'de Matheus Mane kaydetti.

Premier Lig'de son sırada bulunan Wolverhampton, ligdeki ilk galibiyetini eski hocası Nuno Espirito Santo'ya karşı almış oldu.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton puanını 6'ya yükseltti. West Ham United ise 14 puanda kaldı.

Wolvehampton, ligin gelecek haftasında Everton deplasmanına gidecek. West Ham ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

