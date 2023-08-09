Wolverhampton, Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:10

Güncelleme: 09.08.2023 - 08:10

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Wolves, 56 yaşındaki İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Julen Lopetegui ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

2022 yılında göreve gelen Lopetegui, Wolverhampton'ın başında 27 karşılaşmaya çıktı. İspanyol teknik adam maç başına 1.30 puan ortalaması yakaladı.