Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, konuk ettiği West Ham'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, West Ham'ı konuk etti.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham ise 34 puanda kaldı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Wolverhampton, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek.
Etiketler: #wolverhampton #west ham united #İngiltere Premier Lig
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