Wolves, Lemina ile turladı!
FA Cup 5. tur maçında Wolverhampton, sahasında Brighton'ı Mario Lemina'nın attığı golle mağlup etti ve tur atladı.
FA Cup 5. tur mücadelesinde iki Premier Lig ekibi Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya geldi. Molineux Ground'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Wolverhampton 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Mario Lemina attı.
Wolves, bu skorun ardından FA Cup'ta tur atladı. Brighton ise turnuvaya veda etti.
Wolverhampton, ligde bir sonraki hafta Newcastle United ile sahasında karşılaşacak. Brighton, Fulham deplasmanına gidecek.
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