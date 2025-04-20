Wolves'ta Pereira ile 55 yıl sonra gelen rekor!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 18:39

Güncelleme: 20.04.2025 - 18:39

İngiltere Premier Lig'de Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.

Wolwes, 33. hafta maçında deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti ve 55 yıl aradan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maç kazanarak büyük ses getirdi.

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünde çıkışa geçen Wolves, Southampton (2-1), West Ham (1-0), Ipswich (2-1), Tottenham (4-2) ve son olarak Manchester United'ı (1-0) mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.