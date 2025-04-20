Wolves'ta Pereira ile 55 yıl sonra gelen rekor!
Vitor Pereira ile yükselişe geçen İngiltere ekibi Wolves, 55 yıl sonra Premier Lig'de ilk kez üst üste 5 galibiyet aldı.
İngiltere Premier Lig'de Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.
Wolwes, 33. hafta maçında deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti ve 55 yıl aradan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maç kazanarak büyük ses getirdi.
Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünde çıkışa geçen Wolves, Southampton (2-1), West Ham (1-0), Ipswich (2-1), Tottenham (4-2) ve son olarak Manchester United'ı (1-0) mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Etiketler: #İngiltere Premier Lig #Wolves #manchester united
Spor Haberleri
- Chelsea, 10 dakikada geri döndü!
- Wolves'ta Pereira ile 55 yıl sonra gelen rekor!
- Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
- Aziz Yıldırım'dan Werner Lorant mesajı
- Kadıköy'de ilk düdük çaldı!
- Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi!
- Altay, 2 hafta kala 3. Lig'e düştü!
- Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü mağlup etti
- Brüksel'de gol sesi çıkmadı!
- Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- 'Hiçbir arkadaşımız gözaltına alınmayacak'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Hukukçu Kezban Hatemi, gençleri hedef aldı
- AFAD duyurdu: Datça'da deprem
- Faturalarda 'rant oyunu'
- Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar
- İlk ve son cumhurbaşkanları Yozgat’ta!