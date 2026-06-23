Gelecek sezona yeni yönetim ve yeni teknik direktörle giriş yapan Fenerbahçe'de, hedef transferde hata yapmamak olacak. Sarı-lacivertlilerin savunma hattında Wout Faes'i transfer etmek istediği iddia edildi. Peki, Wout Faes kimdir? Wout Faes kaç yaşında, nereli?

WOUT FAES KİMDİR?

Wout Felix Lina Faes, 3 Nisan 1998 yılında Belçika'da dünyaya geldi. EFL League One kulübü Leicester City ve Belçika milli takımında stoper olarak oynamaktadır.

WOUT FAES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Faes, 2012 yılında Anderlecht gençlik akademisinde profesyonel futbol hayatına başladı. Daha sonra Premier Lig kulübü Chelsea ve Manchester United'ın ilgisini çekmişti, ancak yine de ilk profesyonel sözleşmesini Anderlecht ile imzaladı.

Anderlecht, Faes'i 2016-17 sezonunun ikinci yarısı için Hollanda Eredivisie kulübü Heerenveen'e kiralık olarak gönderdi. 2018 yazında Faes, Anderlecht'ten kalıcı olarak ayrılmaya karar verdi ve birinci lig kulübü Oostende ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

2020-21 sezonunun başından itibaren Reims'e resmi olarak katıldıktan sonra Faes, 23 Ağustos 2020'de Monaco'ya karşı deplasmanda 2-2 berabere biten maçta Ligue 1'deki ilk maçına çıktı ve maçın tamamında oynadı.

1 Eylül 2022'de Faes, Premier Lig kulübü Leicester City'ye 15 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında beş yıllık bir sözleşmeyle katıldı.