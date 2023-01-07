Wout Weghorst'un sevinci için açıklama!

Hollandalı yıldız Wout Weghorst'un ayrılık işareti olarak yorumlanan gol sevinci sonrası menajerinden açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2023 - 21:10
Wout Weghorst'un sevinci için açıklama!
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Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Wout Weghorst'un Kasımpaşa karşısında attığı gol sevinci çeşitli tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada, Wout Weghorst'un gol sırasında önce kalp işareti yapıp ardından 'Bye bye' işareti yapması ayrılığa yoruldu.

"SADECE BİR KUTLAMA"

Weghorst'un menajeri Simon Cziommre ise Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı." ifadelerini kullandı.


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