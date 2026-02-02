Cumhuriyet Gazetesi Logo
WTA açıkladı: Zeynep Sönmez'in dünya sıralamasındaki yeri belli oldu!

2.02.2026 11:47:00
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Avustralya Açık'ın ardından kadınlar dünya sıralamasını güncelledi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sıralamada üst basamaklara yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 33 basamak tırmanarak 79'unculuğa yerleşti.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.

ZEYNEP SÖNMEZ SIRALAMADA YÜKSELDİ

Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan Zeynep, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.

23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

