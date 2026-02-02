WTA açıkladı: Zeynep Sönmez'in dünya sıralamasındaki yeri belli oldu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 33 basamak tırmanarak 79'unculuğa yerleşti.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.
ZEYNEP SÖNMEZ SIRALAMADA YÜKSELDİ
Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan Zeynep, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.
23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.