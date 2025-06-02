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Xabi Alonso'nun imzasının ardından... Real Madrid'de Arda Güler kararı!

Xabi Alonso'nun imzasının ardından... Real Madrid'de Arda Güler kararı!

2.06.2025 16:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Xabi Alonso'nun imzasının ardından... Real Madrid'de Arda Güler kararı!

Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası Real Madrid'in başına geçen Xabi Alonso'nun Arda Güler için karar verdiği iddia edildi.

Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin başlamasının ardından gözler takımdaki genç futbolculara çevrildi. Bayer Leverkusen döneminde genç futbolcuları parlatan ve onlara değer kazandıran İspanyol çalıştırıcının, aynı başarıyı eflatun-beyazlılarda da yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.

Bu genç futbolcular arasında yer alan Arda Güler'in de Xabi Alonso ile birlikte Real Madrid'de altın çağını yaşayacağı düşünülüyor.

İspanya'da yayınlanan El Chiringuito de Jugones programında konuşan gazeteci Eduardo Inda, Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Inda, "Xabi Alonso, Arda Güler'i dokunulmaz olarak görüyor ve Real Madrid'de önemli bir rol oynayacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.

Arda Güler geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta süre aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.


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