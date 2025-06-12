Alexander Arnold, Real Madrid'e imzayı attı!

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Kulüp, başarılı futbolcunun transferi için Bernabéu Stadyumu'nda özel bir imza töreni düzenledi.

"LİVERPOOL'DAN SADECE REAL MADRİD İÇİN AYRILIRDIM"

Liverpool altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana kırmızı formayı giyen Alexander-Arnold, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İspanyol devi ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamada, "Nereye gideceğim diye asla sorgulamadım. Sorduğum şey 'Real Madrid'e gidiyor muyum, gitmiyor muyum' oldu. Liverpool'dan sadece Real Madrid için ayrılırdım" diyerek tercihinin net olduğunu ifade etti.

"MADRID İÇİN HER ŞEYİ VERECEĞİM"

Tanıtım töreninde akıcı İspanyolcasıyla konuşan Trent, hem taraftarların hem de Başkan Florentino Perez'in beğenisini kazandı. İlk açıklamasında, "Bir efsaneye imza atmak her futbolcunun rüyası. Buradayım, hazır ve sorumluyum. Madrid için her şeyi vereceğim" dedi.