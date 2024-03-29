Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:27

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:27

Bayern Münih ve Liverpool'un yakından ilgilendiği İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun geleceği konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; Alonso, Bayern Münih ve Liverpool gibi kulüplerin ilgisine rağmen gelecek sezon da mevcut kulübü Bayer Leverkusen'de kalmaya sıcak bakıyor.

XABI ALONSO KALMAYA KARARLI

Haberde; Liverpool cephesinin Jürgen Klopp'un yerine belirlediği adaylar arasında Xabi Alonso'nun olmasının beklenmediği kaydedilirken Alonso'nun da 1 sezon daha Leverkusen'de kalma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Bir dönem ismi Real Madrid ile de anılan 42 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı 38 maçta 33 galibiyet 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Alonso'nun Leverkusen'i Bundesliga'da 70 puanla takipçisi Bayern'in 10 puan önünde bulunuyor.