Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Bayern Münih ve Liverpool'un ilgisine rağmen gelecek sezon da Bayer Leverkusen'i çalıştırmaya hazırlanıyor.
Bayern Münih ve Liverpool'un yakından ilgilendiği İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun geleceği konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; Alonso, Bayern Münih ve Liverpool gibi kulüplerin ilgisine rağmen gelecek sezon da mevcut kulübü Bayer Leverkusen'de kalmaya sıcak bakıyor.
XABI ALONSO KALMAYA KARARLI
Haberde; Liverpool cephesinin Jürgen Klopp'un yerine belirlediği adaylar arasında Xabi Alonso'nun olmasının beklenmediği kaydedilirken Alonso'nun da 1 sezon daha Leverkusen'de kalma konusunda kararlı olduğu belirtildi.
Bir dönem ismi Real Madrid ile de anılan 42 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı 38 maçta 33 galibiyet 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Alonso'nun Leverkusen'i Bundesliga'da 70 puanla takipçisi Bayern'in 10 puan önünde bulunuyor.
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