Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Bayern Münih ve Liverpool'un ilgisine rağmen gelecek sezon da Bayer Leverkusen'i çalıştırmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:27
Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
Abone Ol google-news

Bayern Münih ve Liverpool'un yakından ilgilendiği İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun geleceği konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; Alonso, Bayern Münih ve Liverpool gibi kulüplerin ilgisine rağmen gelecek sezon da mevcut kulübü Bayer Leverkusen'de kalmaya sıcak bakıyor.

XABI ALONSO KALMAYA KARARLI

Haberde; Liverpool cephesinin Jürgen Klopp'un yerine belirlediği adaylar arasında Xabi Alonso'nun olmasının beklenmediği kaydedilirken Alonso'nun da 1 sezon daha Leverkusen'de kalma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Bir dönem ismi Real Madrid ile de anılan 42 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı 38 maçta 33 galibiyet 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Alonso'nun Leverkusen'i Bundesliga'da 70 puanla takipçisi Bayern'in 10 puan önünde bulunuyor.


Xabi Alonso haberleri liverpool haberleri Bayer Leverkusen haberleri Bayern Münih haberleri

İlgili Haberler

Xabi Alonso ve Leverkusen kayıpsız devam ediyor!

Xabi Alonso ve Leverkusen kayıpsız devam ediyor!
Jurgen Klopp ayrılacağını açıklamıştı: Xabi Alonso'dan Liverpool iddialarına cevap

Jurgen Klopp ayrılacağını açıklamıştı: Xabi Alonso'dan Liverpool iddialarına cevap
Xabi Alonso'dan Bayern ve Liverpool sorusuna cevap!

Xabi Alonso'dan Bayern ve Liverpool sorusuna cevap!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Belki de artık hiç film çekmem'

Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Belki de artık hiç film çekmem'
Premier Lig ekibinden dev proje: Stadyumun çatısına havuz yapılacak!

Premier Lig ekibinden dev proje: Stadyumun çatısına havuz yapılacak!
Rant değil, miras: Patara Antik Kenti’nin imara açılması yönündeki çalışmalara arkeologların tepkisi büyüyor

Rant değil, miras: Patara Antik Kenti’nin imara açılması yönündeki çalışmalara arkeologların tepkisi büyüyor
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
Dilan Polat gözyaşları içinde mahkemede: Nez Demir'i affetti

Dilan Polat gözyaşları içinde mahkemede: Nez Demir'i affetti
Londra’daki kripto para şirketinin partisinde ‘Çıplaklık ve Suşi’ ifşa edildi

Londra’daki kripto para şirketinin partisinde ‘Çıplaklık ve Suşi’ ifşa edildi
2 Nisan öncesi... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Ankara hamlesi!

2 Nisan öncesi... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Ankara hamlesi!
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü