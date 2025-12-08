Xabi Alonso, Real Madrid'de kader maçına çıkıyor: Yerine düşünülen 2 aday belli oldu!

İspanya LaLiga’da Real Madrid, sezonun 15. haftasında konuk ettiği Celta Vigo karşısında evinde sürpriz bir yenilgi yaşadı. Xabi Alonso’nun ekibi, golsüz geçilen ilk yarının ardından rakibine ikinci yarıda yediği gollerle mağlup oldu.

Alınan bu yenilginin ardından Real Madrid’in lider Barcelona ile puan farkı 4’e yükseldi. İspanyol basını, bu yenilginin sonrasında Real Madrid yönetiminin son dönemde alınan sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yaptığını yazdı.

Marca’nın haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve kulüp yöneticileri, bu sabah Celta Vigo yenilgisi başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirdi.

Toplantıda takımın son 7 maçta 3 galibiyet alması başta olmak üzere Xabi Alonso’nun oyuncularla kurduğu ilişki ve uyum sorununa odaklanıldığı aktarıldı.

Real Madrid yönetiminin toplantıda Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynanacak karşılaşmayı oyuncular ve Xabi Alonso için bir reaksiyon maçı olarak gördüğü, alınacak sonucun Alonso’nun geleceği başta olmak üzere birçok şeyi etkileyebileceğine vurgu yapıldı.

Xabi Alonso’nun yerine geçebilecek olası adayların ise Real Madrid’in eski teknik direktörlerinden Zinedine Zidane ve son olarak Liverpool’u çalıştıran Jürgen Klopp’un olduğu belirtildi.

Ayrıca alınan sonuçların sadece teknik ekibe bağlanmadığı, futbolcuların da bu durumdan sorumlu oldukları ve gelecek yaz transfer döneminde birçok isimle yolların ayrılabileceğine dikkat çekildi.