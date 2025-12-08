Real Madrid'de kan kaybı devam ediyor!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo ile karşılaştı.

Celta Vigo 54. ve 90+3. dakikada Swedberg ile bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Bununla birlikte Real Madrid ligde 2. yenilgisini aldı. Real Madrid son 5 lig maçında sadece 1 kez kazanırken, 3 kez berabere kaldı ve 1 yenilgi aldı.

36 puanda kalan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü.

SON ANLARDA ÜST ÜSTE KARTLAR

Maçın uzatma anlarında Real Madrid'de Carreras rakibiyle yaşadığı pozisyon sonrası sarı kart gördü. Yoğun itiraz üzerine saniyeler içerisinde bir sarı kart daha gören Carreras oyundan atıldı.

Bunun üzerine sert tepki gösteren Real Madrid oyuncuları hakeme yoğun itirazları sürdürdü. Rodrygo ve Valverde de sarı kartla cezalandırıldı.

Hakem son olarak yedek kulübesindeki Real Madrid'den bir isme daha kırmızı kart gösterdi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Real Madrid'li oyuncular hakemin etrafını bir kez daha sardı.

ARDA G ÜLER İLK 11 BAŞLADI

Milli oyuncu Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 74 dakika forma giydi.