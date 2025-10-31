Xabi Alonso, Vinicius Jr. tartışmalarına noktayı koydu: 'Konu çarşamba günü kapandı'

İspanya LaLiga’da lider Real Madrid, hafta sonunda deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid’de karşılaşma öncesinde teknik direktör Xabi Alonso soruları yanıtladı.

Ligde geçen hafta Barcelona ile oynanan derbiye Vinicius Jr. ilk 11’de başlamıştı. Brezilyalı oyuncu, maçın 72. dakikasında kenara gelmiş ve oyundan çıktıktan sonra tepki göstermişti.

Basın toplantısında bu olayın sorulmasının ardından Xabi Alonso, Vinicius Jr.’a herhangi bir ceza verilmeyeceğini ve konunun kapandığını söyledi.

Alonso açıklamasında, "Çarşamba günü herkesle bir toplantı yaptık ve Vinicius kusursuzdu. Samimi, yürekten konuşuyordu ve çok iyiydi. Bence bu meseleyi halletti. Çok değerli, çok olumlu bir açıklamaydı. Dürüstlüğünü gösterdi; yürekten konuştu. Söyledikleri en önemli şeydi ve çok memnun kaldım. Konu çarşamba günü kapandı" dedi.

Bu sezon Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid’de Vinicius Jr., ligdeki maçların sadece üçünde 90 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki üç mücadelede de 90 dakikayı tamamlamadan kenara geldi.

Real Madrid’e 2018’de Brezilya ekibi Flamengo’dan transfer olan Vinicius Jr.’ın kontratı 2027’de sona eriyor. Henüz yeni kontrat için anlaşma sağlanamazken görüşmeler devam ediyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta yıldız futbolcu 5 gol ve 4 asist kaydetti.