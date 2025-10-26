Zirvede fark açıldı: El Clasico'da zafer Real Madrid'in!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu 2-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid kazandı.
Derbide 1 penaltısı 3 golü iptal olan Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Fermin Lopez, 38. dakikada skoru eşitledi. Jude Bellingham, 52. dakikada Real Madrid'i yeniden öne geçirdi.
Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Szczesny'i geçemedi.
Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
REAL 4 MAÇ SONRA KAZANDI, FARK 5'E ÇIKTI
Barcelona'ya karşı 4 resmi maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 27'ye çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İkinci sıradaki Barcelona ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 22 puanla zirvenin 5 puan uzağında kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta Valencia'yı ağırlayacak. Barcelona ise sahasında Elche'yi konuk edeceği maçta yara sarmaya çalışacak.