Xavi, Barcelona'ya dönmeye hazır olduğunu söyledi
Xavi, kulübü Al Sadd'ı Barcelona'ya gitmek için uyardı. Yönetimin Barcelona'ya gitmesini istemedikleri yönünde bir açıklama yapmasının ardından "Eve geri dönmek için çok heyecanlıyım, umarım bu gerçekleşir." dedi.
İspanya La Liga devi Barcelona'da kulüp yetkilileri, Katar'a giderek Xavi için Al Sadd'la görüştü. İki kulüp yöneticileri görüşmeler yaparken; Al Sadd, Xavi'yi bırakmak istemediğini duyurdu.
Al Sadd Kulübü CEO'su Turki Al-Ali, Barcelona ile yapılan görüşmeler sonrasında "Barcelona yetkililerinin ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz ve saygı duyuyoruz. Ancak teknik direktörümüz Xavi'yi takımda tutmaya kararlıyız ve sezonun hassas bir döneminde gitmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.
17 sezon boyunca formasını giydiği Barcelona'da performansıyla adını futbol tarihine yazdıran Xavi, takımının Al Duhail ile 3-3 berabere kaldığı lig maçı sonrası gitmek istediğini söyledi.
"EVE DÖNMEK İÇİN HEYECANLIYIM"
Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyleyen Xavi, "Ne olacağını bilmiyorum. İki kulüp görüşme halinde ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Umarım bir çözüm bulunur. Eve geri dönmek için çok heyecanlıyım, umarım bu gerçekleşir." dedi.
KAPTAN ONAYLADI
Al Sadd Kaptanı Abdelkarim Hassan ise Xavi'nin gittiğini onayladı. "Xavi'nin gidişinden dolayı herkes üzgün" diyen Hassan, "Ancak Barcelona gibi büyük bir takımın teknik direktörlüğünü yapacak. Xavi, Katar futboluna ve Al-Sadd oyuncularına yeni bir fikir sundu. Harika bir oyuncu ve teknik direktör olarak yardım etti ve şimdi onun düşünceleri, eleştirilere karşın bize çok sayıda başarı kazandırdı. Onu gerçekten çok özleyeceğiz" diye konuştu.
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