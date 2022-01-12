Xavi, İspanya’nın en formda takımını açıkladı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 13:05

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona’da, teknik direktör Xavi’den ilgi çekici bir açıklama geldi.

Eurosport’un haberine göre, Barcelona teknik direktörü Xavi, İspanya’nın en formda takımı olarak Real Madrid’in ismini söyledi.



Xavi, İspanya Süper Kupası yarı final karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında, Real Madrid hakkında, “Daha önce onlarla her koşulda karşılaştık. Oyunumuzu empoze etmek kolay olmayacak çünkü onlar İspanya’nın en formda takımı” diye konuştu.



Basın toplantısında iki kulüp hakkında görüşlerini paylaşan Xavi, “Yapım aşamasında olan bir Barcelona ve çok iyi durumda olan bir Real Madrid görüyorum. Ancak bu durum bizim için hiçbir şey ifade etmiyor” ifadelerini kullandı.



Barcelona projesine devam etmenin önemini vurgulayan İspanyol hoca, “Bu bir dönüm noktası olabilir. Finale çıkmak ve ardından bir şampiyonluk kazanmak projemize muazzam bir güvenilirlik kazandıracaktır. Bizim için bu bir meydan okuma, bir şampiyonluk kazanma fırsatı. Çok motiveyiz ve bu bir dönüm noktası olabilir” diye konuştu.



Suudi Arabistan’daki King Fahd Uluslararası Stadyumu’nda düzenlenecek olan İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona, 12 Ocak saat 22.00’da Real Madrid ile karşılaşacak.



İspanya Süper Kupası’nın bir diğer yarı final karşılaşması olan Atletico Madrid-Athletic Bilbao mücadelesi ise 13 Ocak saat 22.00’da başlayacak.

