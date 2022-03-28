Xavi: "Paulo Dybala çok abartılan bir oyuncu"

28 Mart 2022 Pazartesi, 03:16

Sezon sonunda Juventus ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen Paulo Dybala ile ilgili her geçen gün yeni bir transfer haberi çıkıyor. Son olarak Barcelona'nın ilgilendiği iddia edilen Dybala'nın, teknik direktör Xavi'nin onayından geçemediği belirtildi.

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, kariyerine La Liga'da devam etmek isteyen Paulo Dybala, Real Madrid'in ilgisini çekmezken Barcelona tarafında fikir ayrılığına sebep oldu. Başkan Laporta'nın bu denli kaliteli bir transferi gerçekleştirmekten oldukça memnun olacağı ancak Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in oyuncuyu yeterince iyi bulmamasının oyuncuya Barcelona kapılarının kapanmasına neden olduğu yazıldı.

Paulo Dybala'yı "abartılan" bir futbolcu olarak nitelendiren Xavi'nin bu oyuncuyu kadroya katmaya değmeyeceğini düşündüğü ifade edildi.

Arjantinli Paulo Dybala, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 13 gol 6 asistlik performans gösterdi.