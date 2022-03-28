Xavi: "Paulo Dybala çok abartılan bir oyuncu"
Adı Barcelona ile anılan Arjantinli Paulo Dybala'nın, Xavi Hernandez'in onayından geçemediği ifade edildi.
Sezon sonunda Juventus ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen Paulo Dybala ile ilgili her geçen gün yeni bir transfer haberi çıkıyor. Son olarak Barcelona'nın ilgilendiği iddia edilen Dybala'nın, teknik direktör Xavi'nin onayından geçemediği belirtildi.
İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, kariyerine La Liga'da devam etmek isteyen Paulo Dybala, Real Madrid'in ilgisini çekmezken Barcelona tarafında fikir ayrılığına sebep oldu. Başkan Laporta'nın bu denli kaliteli bir transferi gerçekleştirmekten oldukça memnun olacağı ancak Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in oyuncuyu yeterince iyi bulmamasının oyuncuya Barcelona kapılarının kapanmasına neden olduğu yazıldı.
Paulo Dybala'yı "abartılan" bir futbolcu olarak nitelendiren Xavi'nin bu oyuncuyu kadroya katmaya değmeyeceğini düşündüğü ifade edildi.
Arjantinli Paulo Dybala, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 13 gol 6 asistlik performans gösterdi.
Video Haberler
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Ahlaki boyutun sınırları...
- TKP, milletvekili adaylarını seçiyor
- F1'de zafer Verstappen'in!
- Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda!
- Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
- Hala sözümün arkasındayım
- Yüzde yüz adayım
- Hakem kararlarının benimle ilgisi yok
- Fatih Terim'in gönderilmesine engel oldum
- Szalai rotayı çizdi hedefi açıkladı!