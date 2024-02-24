Xavi'den fikstür eleştirisi!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Getafe ile oynayacakları maç ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:48
Xavi'den fikstür eleştirisi!
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Getafe maçıyla ilgili konuştu. 

Xavi yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynamamıza rağmen ligde Getafe maçını cumartesi günü oynayacağız" dedi.

Genç teknik adam ayrıca, "Bu maçın pazar veya pazartesi günü oynanması gerekiyordu. Ancak bu bir mazeret değil. 3 puan için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Barcelona, lider Real Madrid'in 8 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.


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