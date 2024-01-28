Xavi'den Barcelona kararı: Resmen açıkladı!
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Villarreal maçının ardından yaptığı açıklamada sezon sonunda İspanyol kulüpten ayrılacağını duyurdu.
İspanya La Liga'da deplasmanda Villareal'e 5-3 kaybedilen maçın sonrasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi dikkat çeken bir karar aldı.
Basın toplantısında konuşan Xavi sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
XAVİ'DEN AYRILIK KARARI
Xavi'nin açıklaması şu şekilde:
"30 Haziran'da Barcelona'dan ayrılacağım. Bu konuyu Başkan ve teknik ekiple birlikte konuştuk. Barcelona'nın bir değişime kesinlikle ihtiyacı var."
2021 yılında Barcelona teknik direktörlüğüne geçen Xavi 3, sezonda toplamda 122 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2.03 puan ortalaması tuttururken bir kez La Liga'yı bir kez de İspanya Süper Kupası'nı kazandı.
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