Xeka kimdir? Xeka, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Xeka kimdir? Xeka, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray'da Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk ismin Xeka olduğu iddia edildi.
XEKA KİMDİR?
1994 yılında doğan Portekizli oyuncu 17 yaşına kadar İspanya'da alt yapı takımlarında oynadı. Ülkesine döndükten sonra S.C. Braga'da oynamaya başladı.2 yıllığına S.C. Covilhã'ya kiralandı.Ekim 2016'da teknik direktör José Peseiro tarafından Braga tarafından takıma çağrıldı. 2017'de Lille OSC'ye kiralandı. 2018 yılında Dijon FCO'da kiralık olarak oynamaya başladı. 2019 yılında Lille OSC'ye geri döndü.
Lille ile sözleşmesi sona eren futbolcunun Galatasaray ile görüştüğü iddia ediliyor.
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