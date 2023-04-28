Yağlı güreşlere de "VAR"

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:35

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:35

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenleyeceği yağlı pehlivan güreşleri, 30 Nisan Pazar günü Konuksever Er Meydanı'nda yapılacak. Tüm boylarda bin 500 pehlivanın katılması beklenen güreşlerde, aralarında Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Serhat Gökmen gibi 54 başpehlivan yer alacak.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin 16 kişilik davul-zurna ekibinin de er meydanında olacağı bildirildi. Güreşler, saat 08.00'de alt boylarda başlayacak. Başpehlivanlar ise 12.00'de kol bağlayacak. 1 ton yağın kullanılacağı güreşlerde konuklar için 10 bin kişilik yemek de verilecek. Güreşler, yerel yayın yapan televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

"BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) bünyesinde 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde uygulamaya alınacak VAR sisteminin ilk kez Muratpaşa'da uygulanacağı açıkladı.

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, “Yağlı Güreş Ligi'nde puanlama esası söz konusu olduğu için derecelerin önemi çok daha arttı. Derecelerin ve puanlamanın öneminin daha fazla artması, etkin hakem performansını da mecburiyet haline getiriyor. Bunun için etkili bir VAR sisteminin oluşturulmasına karar verildi. VAR sistemini ligde uygulamadan önce, ilk olarak Antalya’daki bu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başlatacağız. Bu bizim için hem bir test hem de başlangıç olacak” dedi.