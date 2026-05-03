Yağmurlu hava engel olamadı: İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı Üsküdar sahilinde yapıldı

İstanbul’un spor kültürünü zenginleştirmek ve amatör yol koşucularına performans ölçme imkanı sunmak amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” serisi, Asya kıtasının eşsiz manzarasıyla devam etti.

“İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Hissediyorum!” sloganıyla hayata geçirilen organizasyon, Üsküdar sahil hattında binlerce sporseveri bir araya getirdi.

PROTOKOL TAM KADRO START ÇİZGİSİNDE

Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinliğin startı; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk tarafından verildi. Protokol üyeleri, sporculara başarı dileyerek, İstanbul’un spor kenti vizyonuna vurgu yaptı.

ZORLU HAVA ŞARTLARINDA 4 BİN KOŞUCU

Üsküdar’da etkili olan sert hava koşullarına ve rüzgara rağmen katılım yoğun oldu. 5K parkurunda 848, 10K parkurunda ise 2 bin 973 olmak üzere toplamda 3 bin 821 koşucu bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü. Katılımcılar, Kız Kulesi ve Boğaz manzarası eşliğinde koşmanın keyfini çıkarırken, parkur boyunca renkli görüntüler oluştu.

5K PARKURUNDA ULUSLARARASI BAŞARI

Saat 08.00’de başlayan 5K yarışında genel klasman heyecanı yaşandı. Erkekler kategorisinde Suriyeli sporcu Nuri Mohamed Ali, 16:36’lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Ömer Talyak 16:47 ile ikinci, Iraklı Ishaq Abbas Mahmood Alridha ise 16:51 ile üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar genel klasmanında ise Rus atlet Mariia Kolpakova 21:01’lik derecesiyle zirvenin sahibi oldu. İranlı Samin Larki 22:45 ile ikinci, Türk sporcu Gizem Taşyaka ise 23:08’lik performansıyla üçüncü olarak yarışı tamamladı. Dereceye giren sporculara sponsorlar aracılığıyla 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin lira değerinde hediye çekleri takdim edildi.

10K'DE AYHAN BAKAR VE EBRU KAPDAN ZİRVEDE

Günün en büyük çekişmesi, saat 09.15’te start alan 10K kategorisinde yaşandı. Erkeklerde Ayhan Bakar, 33:09’luk üstün derecesiyle ipi göğüsleyen isim oldu. Mestan Turhan 34:18 ile ikinciliği, Sefa Karakaya ise 34:21 ile üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar 10K klasmanında Ebru Kapdan, 41:28’lik süresiyle rakiplerine fark atarak şampiyon oldu. Gamze Turhan 45:22 ile ikinci, Liubov Özkalgay ise 46:38 ile üçüncü sırayı aldı. 10K parkurunda dereceye giren sporculara toplamda sekizinci sıraya kadar değişen oranlarda para ödülü dağıtıldı. Birinciler 25 bin liralık ödülün sahibi olurken, sıralamayı takip eden atletler de başarılarına göre ödüllendirildi.

İSTANBUL MARATONU İÇİN KRİTİK EŞİK AŞILDI

Bu yarış, profesyonel hedefleri olan sporcular için de büyük bir önem taşıyordu. 10K parkurunu 90 dakika içerisinde tamamlayan koşucular, 1 Kasım’da düzenlenecek olan dünyanın kıtalararası tek maratonu; Türkiye İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5K koşusuna katılım için gerekli barajı geçmeyi başardı. Ayrıca 13 farklı yaş kategorisinde dereceye giren sporculara da kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı, Sportive, Fellas, Metro FM ve Kanyon gibi önemli markaların destekleriyle gerçekleştirildi. Yarış sonuçlarının tam listesine ve detaylı performans verilerine "istanbulukosuyorum.istanbul" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.