Yakup Sekizkök: "Finalde favori biziz"
Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki finali değerlendirdi.
Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki finali değerlendirdi.
Yakup Sekizkök, "Önemli olan bizim kendimizin favorisi olmamız, Galatasaray çıktığı her maçta favoridir. Finalde de böyle olacak. Bu tip maçlarda iniş çıkışlar olabilir. Hücumda bir bölüm bocaladık ama geri döndük! Kafamızdaki planı tamamen sahada uyguladık." dedi.
Sekizkök, "Üçüncü periyotta aldığımız risklerin doğru olduğunu gördük. Savunmada her şeyi durduramadık belli başlı riskler aldık ve savunmayı oturttuk. 4. periyotta ise Tenerife ritim kaybetti ve rahatladık. Bugün biz daha iyi oynadık ve hak ettik. Başladığımız işi bitirip kupayı almak istiyoruz. Oyuna giren herkes çok iyi oynadı. Wallace sakatlık sonrası ilk defa ciddi bir maçta oynadı. Buğra ilk yarı istediği sayıları bulamadı ama ikinci yarı daha istekli ve güvenli oynadı. Buğra'nın oynaması gereken oyun bu." ifadelerini kullandı.
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