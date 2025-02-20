Slavko Vincic'in daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ortaya çıktı!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek. Sloven hakem kariyerinde daha önce birer kez iki takımın da maçlarında düdük çaldı

Slavko Vincic'in daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ortaya çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:23

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic atandı.

Vincic, kariyerinde daha önce birer kez Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında düdük çaldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARINI YÖNETMİŞTİ

Vincic, 2018-2029 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan rövanş karşılaşmasını yönetmişti. Söz konusu mücadele Alper Potuk ve Gedson Fernandes'in golleriyle 1-1'lik sonuçla sona ermişti. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Benfica, turu geçen taraf olmuştu.

Slavko Vincic daha sonra ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalmıştı. 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Vincic, golsüz biten maçta görev almıştı.


Etiketler: #Slavko Vincic #galatasaray #fenerbahçe #Derbi

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