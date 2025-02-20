Slavko Vincic'in daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ortaya çıktı!
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek. Sloven hakem kariyerinde daha önce birer kez iki takımın da maçlarında düdük çaldı
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic atandı.
Vincic, kariyerinde daha önce birer kez Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında düdük çaldı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARINI YÖNETMİŞTİ
Vincic, 2018-2029 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan rövanş karşılaşmasını yönetmişti. Söz konusu mücadele Alper Potuk ve Gedson Fernandes'in golleriyle 1-1'lik sonuçla sona ermişti. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Benfica, turu geçen taraf olmuştu.
Slavko Vincic daha sonra ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalmıştı. 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Vincic, golsüz biten maçta görev almıştı.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan yabancı hakem hamlesi!
- Hakan Bilal Kutlualp Sedat Aydemir'i ziyaret etti
- Doğada ender oluşan kar ruloları o ilde görüntülendi
- Hastaneye kaldırılmıştı: Serdal Adalı'dan iyi haber!
- Sloven hakem iki devin maçını daha önce de yönetmiş!
- 5G teknolojisi RAMS Park'ta denenecek!
- İngiliz ekipte Altay Bayındır gelişmesi!
- Los Angeles Lakers kendi evinde mağlup!
- İşte Slavko Vincic'in tartışmalı geçmişi!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- İfade işlemleri devam ediyor
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
- Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' çıkışı!
- 'Veri silme eylemi tespit edildi' açıklaması