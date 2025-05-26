Yardımcı hakeme saldırı: TFF 2. Lig'de maç tatil edildi!

TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor, Vanspor FK'yi konuk etti.
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 23. dakikada bulduğu golle 1-0 devam ederken ikinci yarıda mücadele durdu.
YARDIMCI HAKEME YABANCI MADDE
Tribünlerden atılan yabancı maddelerden birinin yardımcı hakem Murat Temel'e isabet etmesinin ardından maçın hakemi Ümit Öztürk yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.
Yardımcı hakemin kafasına isabet eden cisim sonrası baş dönmesi şikayeti yaşadığı öğrenilirken maçın tatil edildiği anons edildi.
MAÇ TATİL EDİLDİ
Tatil edilen karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Turun ilk maçında Vanspor sahasında 4-1 galip gelmişti.