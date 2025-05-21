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Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanş maçının hakemi açıklandı

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanş maçının hakemi açıklandı

21.05.2025 20:23:00
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Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanş maçının hakemi açıklandı

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanşında Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor arasında oynanacak maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanşında Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor arasında oynanacak maçta görev yapacak hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.


Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.


Turun ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 yenmişti.


Eşleşmenin galibi play-off finalinde Süper Lig'e yükselebilmek için Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #TFF #hakem #Trendyol 1. Lig

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