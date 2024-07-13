Yardımcı’nın çekilmesi, Büyükekşi’nin önünün açıldığı yorumlarını getirdi

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Futbolda gözler, 18 Temmuz’da yapılacak TFF’nin olağanüstü seçimine çevrildi. Geçen sezon, kulüpler tarafından istifaya davet edilen ve olağanüstü seçim kararı almak zorunda kalan Başkan Mehmet Büyükekşi, TFF’ye adaylık dosyasını verdi ama kamuoyuna “Adayım” demedi. 100’ün üstünde delegenin desteklediği UEFA İcra Kurulu Başkanı Servet Yardımcı’nın zehir zemberek sözlerle yarıştan çekilmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı. Özellikle Yardımcı’nın, “Yalan, iftira, kumpas, operasyon” sözleri için çeşitli iddialar ortaya atıldı.

‘BOZKURT’ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Merih Demiral’a Avrupa Şampiyonası’nda “Bozkurt işareti yaptığı için” UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen cezanın ardından, kendisine yönelik karalama kampanyasının başlatıldığını ifade eden Yardımcı’nın bazı montaj kayıtlarla linç edilmek istendiği öğrenildi. Yardımcı’nın UEFA’daki lobisini kullanmayıp cezanın önüne geçemediği için bazı çevrelerce “kötü adam” olarak lanse edilmesi seçim yarışını etkiledi. Servet Yardımcı’nın cezayı kaldırmak gibi bir yetkisi olmasa da yaşananlar okları onun üzerine çevirdi.

BAKAN ETKİLİ Mİ?

Bir başka iddia ise Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, mevcut federasyon için delegelerden oy istediği savıydı. Ancak Bakan Bak bu gelişmeyi sert bir dille yalanlasa da AKP’ye yakın kaynaklar ise “Rizeli Osman Bey, Gaziantepli başkan için destek isterse doğduğu toprakları üzer” yorumunu yaptı.

PROTOKOL ‘YAKINLIĞI’

Siyaset iddiasını gündeme getiren bir diğer olay ise Hollanda maçı sırasında Cumhurbaşkanlığınca belirlenen şeref tribünü oturma düzeni. O günkü maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı sırasıyla eşi Emine Hanım, oğlu Bilal Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eşiyle izlemişti. Bu oturma düzeni, “Tayyip Bey, Büyükekşi’yi destekliyor” diye yankı buldu ve algı ortamı oluştu. Oysa Erdoğan’ın özellikle oğlu Bilal Erdoğan’ı mevcut başkan Büyükekşi ile olan samimiyetine ilişkin “TFF seçimlerine müdahil olmayalım” şeklinde uyardığı biliniyor. Aynı maçta Servet Yardımcı’nın tribünde Erdoğan Ailesi’ne uzak kalması, “Siyaset desteğini alamadı mı?” diye yorumlandı. Yardımcı bu konuda yorum yapmayıp topa girmiyor.

KULÜPLER KARARSIZ

Şu an ana statü gereği 3 aday seçime girme hakkına sahip. İlki Büyükekşi, diğeri “Çekildim” dese de evrakları kabul edilen Yardımcı ile Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. En yüksek imza ve destek gücüne sahip Yardımcı’nın çekilmesinin ardından, olağanüstü genel kurul için imza toplayan Süper Lig Kulüpler Birliği üyelerinin ikilemde kaldığı, bir grup üyenin Hacıosmanoğlu’nu destekleme kararı aldığı, Servet Yardımcı’ya imza veren diğer delegelerin ise genel kurula gidip oylamaya katılmayacağı belirtiliyor. Katılımın düşük olması halinde, Hacıosmanoğlu’nun seçimi kazanma ihtimali de söz konusu.

UZUN SOLUKLU OLMAZ

Hacıosmanoğlu’nun en büyük handikabı 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe’yi karşısına alması. “O günkü şartlar gereği” diye savunma yapan Hacıosmanoğlu’nun kurmay ekibinin F.Bahçe Başkanı Ali Koç’u ikna etmeye çalıştığı biliniyor. 4 büyük kulübün Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu’na imza vermemesi, yeni federasyonun kim seçilirse seçilsin uzun soluklu olamayacağı iddialarını beraberinde getiriyor.

SEÇİM ERTELENEBİLİR



Bir başka iddia; statüsü yasa ile koruma altına alınsa da seçimin 18 Temmuz’dan sonraya kalması. Seçim ertelenirse yeni adaylar çıkabilir. TFF Genel Sekreterliği’ne geçen hafta başvuru yapan ve kâğıt üzerinde seçime katılma hakkı bulunan Servet Yardımcı’ya ise bazı çevrelerden, “Resmi başvurun var seçime gir” telkini geliyor. Ancak Yardımcı’nın, “Bana ve ekibime gelen baskı sona ermediği sürece yokum” dediği öğrenildi.

