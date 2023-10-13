Yargılanmaya başladı: Cristiano Ronaldo, 99 kırbaç cezası alabilir!

Cristiano Ronaldo'nun İran ziyareti sırasında portesini çizen ressama sarıldığı için 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:33
Yargılanmaya başladı: Cristiano Ronaldo, 99 kırbaç cezası alabilir!
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Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Ronaldo hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. 

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılanmaya başlandı.

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

 

KIRBAÇ CEZASI İDDİASI

Bu görüntülerin Cristiano Ronaldo'nun başına dert açabileceğini belirtilirken, İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmanın zina olarak değerlendirildiği ve 99 kırbaçla cezalandırıldığı haber detayında yer aldı.

Cristiano Ronaldo'nun tekrar İran'a gitmesi durumunda cezanın uygulanacağı, Portekizlinin pişman olduğunu dile getirmesi halinde kırbaç cezasının affedileceği aktarıldı.


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