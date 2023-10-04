Tecavüzle suçlanıyordu: Cristiano Ronaldo'nun davasında yeni gelişme!
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında açılan 'tecavüz' davasında yeniden görülecek.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında 2010 yılında açılan "tecavüz" davasında yeni bir gelişme yaşandı.
ESPN'nin haberine göre; Cristiano Ronaldo, davacı Kathryn Mayorga'ya 2010 yılında "sessiz kalması için" 356 bin Euro ödedi. Ancak Mayorga, 2018 yılında ABD'nin Nevada eyaletindeki bir mahkemede davayı ilerletmek için harekete geçti. Davaya bakan yargıç Jeniffer Dorsey'in davanın kötü yönetildiği ve gizli belgelerin kullanıldığını düşünmesinin ardından 2022 yılında dava arşive kaldırıldı.
YENİ TAZMİNAT TALEBİ
Yine ESPN'in haberine göre; Kathryn Mayorga ve hukuk ekibi, kısa süre içinde davanın düşürülmesi kararı için yeniden mahkemeye başvuracak ve Ronaldo cephesinden milyon dolar değerinde yeni bir tazminat talep edecek. Haberde, Mayorga cephesinin mahkemeden Ronaldo tarafından 2010 yılında imzalanan gizlilik anlaşmasını dikkate almasını isteyeceği belirtildi.
RONALDO TAZMİNAT ALMIŞTI
Cristiano Ronaldo, önceki yıl Mayorga'nın avukatından 300 bin Euro civarında bir tazminat almış ve ilgili avukat görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştı.
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