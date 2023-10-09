Ronaldo ile rekabet devam edebilir... Lionel Messi'ye çılgın teklif!
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan transfer teklifi aldığı ileri sürüldü.
Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Inter Miami ile yaklaşık 4 ay boyunca herhangi bir maçı olmayan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi.
REKABET SUUDİ ARABİSTAN'DA DEVAM EDEBİLİR
Haberde; Barcelona iddialarına karşın Messi'nin eski kulübüne dönmeyi düşünmediği ifade edilirken, bir Suudi Arabistan ekibinin Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğu yer aldı.
Inter Miami'nin ve Lionel Messi'nin teklifi kabul etmesi halinde, futbol tarihine damga vurmuş Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin son versiyonu, Suudi Arabistan'da yaşanabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Zekası Einstein ile yarışan 5 burç!
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- İhbara giden polis açılan ateşle şehit oldu