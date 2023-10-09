Ronaldo ile rekabet devam edebilir... Lionel Messi'ye çılgın teklif!

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan transfer teklifi aldığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 18:42
Ronaldo ile rekabet devam edebilir... Lionel Messi'ye çılgın teklif!
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Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Inter Miami ile yaklaşık 4 ay boyunca herhangi bir maçı olmayan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

REKABET SUUDİ ARABİSTAN'DA DEVAM EDEBİLİR

Haberde; Barcelona iddialarına karşın Messi'nin eski kulübüne dönmeyi düşünmediği ifade edilirken, bir Suudi Arabistan ekibinin Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğu yer aldı.

Inter Miami'nin ve Lionel Messi'nin teklifi kabul etmesi halinde, futbol tarihine damga vurmuş Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin son versiyonu, Suudi Arabistan'da yaşanabilir.


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