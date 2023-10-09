Ronaldo ile rekabet devam edebilir... Lionel Messi'ye çılgın teklif!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 18:42

Güncelleme: 09.10.2023 - 18:43

Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Inter Miami ile yaklaşık 4 ay boyunca herhangi bir maçı olmayan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

REKABET SUUDİ ARABİSTAN'DA DEVAM EDEBİLİR

Haberde; Barcelona iddialarına karşın Messi'nin eski kulübüne dönmeyi düşünmediği ifade edilirken, bir Suudi Arabistan ekibinin Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğu yer aldı.

Inter Miami'nin ve Lionel Messi'nin teklifi kabul etmesi halinde, futbol tarihine damga vurmuş Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin son versiyonu, Suudi Arabistan'da yaşanabilir.