Yarı finalde olimpiyata veda etti: Kayra Özdemir, bronz madalya maçını kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Kayra Özdemir, bronz madalya maçını kaybederek organizasyonu beşinci tamamladı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:54
Yarı finalde olimpiyata veda etti: Kayra Özdemir, bronz madalya maçını kaybetti
Abone Ol google-news

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i, çeyrek finalde de Japon Akira Sone'yi yenen Kayra Özdemir yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşan milli sporcu, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak final şansını kaybetti.

Kayra Özdemir, bronz madalya müsabakasında ise karşılaştığı Güney Koreli Hayun Kim'e yenilerek madalyaya ulaşamadı.

Milli sporcu, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'ü de beşinci bitirdi.

Bu kategoride altın madalyayı Brezilyalı Beatriz Souza, gümüş madalyayı Raz Hershko, diğer bronz madalyayı da Fransız Romane Dicko kazandı.


Judo haberleri Kayra Özdemir haberleri olimpiyat haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri

İlgili Haberler

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Paris 2024'e veda etti!

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Paris 2024'e veda etti!
Tarihimizde 2.kez... Buse Savaşkan, Paris 2024'te finale yükseldi

Tarihimizde 2.kez... Buse Savaşkan, Paris 2024'te finale yükseldi
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi!

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler