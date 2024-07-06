Yarı finalin adı belli oldu! Fransa 'devam' Portekiz 'tamam' dedi!
EURO2024 Çeyrek Final maçında Fransa, penaltılara giden maçta Portekiz'i 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
EURO2024 Çeyrek Final maçında Fransa ile Portekiz karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan ve penaltılara giden maçı Fransa 5-3 kazandı.
Didier Deschamps'ın ekibi, bu sonucun ardından turnuvada adını yarı finale yazdırdı.
RONALDO İÇİN İLGİNÇ İSTATİSTİK
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla büyük turnuvalarda kullandığı 61 serbest vuruşta, sadece 1 gol attı.
Portekiz (0.07) - (0.08) Fransa, müsabakası EURO 2024'te ilk yarısında 0.15 ile en az gol beklentisi üretilen maç oldu.
Fransa, yarı finalde Almanya'yı saf dışı bırakan İspanya ile karşılaşacak.
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