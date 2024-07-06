Yarı finalin adı belli oldu! Fransa 'devam' Portekiz 'tamam' dedi!

EURO2024 Çeyrek Final maçında Fransa, penaltılara giden maçta Portekiz'i 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 00:45
Yarı finalin adı belli oldu! Fransa 'devam' Portekiz 'tamam' dedi!
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EURO2024 Çeyrek Final maçında Fransa ile Portekiz karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan ve penaltılara giden maçı Fransa 5-3 kazandı.

Didier Deschamps'ın ekibi, bu sonucun ardından turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

RONALDO İÇİN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla büyük turnuvalarda kullandığı 61 serbest vuruşta, sadece 1 gol attı.

Portekiz (0.07) - (0.08) Fransa, müsabakası EURO 2024'te ilk yarısında 0.15 ile en az gol beklentisi üretilen maç oldu.

Fransa, yarı finalde Almanya'yı saf dışı bırakan İspanya ile karşılaşacak.


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