Yarıda kalan MotoGP Japonya Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in oldu!
İspanyol pilot Jorge Martin, yağmur nedeniyle durdurulan MotoGP Japonya Grand Prix'sini birinci sırada tamamladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Japonya Grand Prix'sinde Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin birinci oldu.
Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, pilotlar için koşulları tehlikeli hale getiren sağanak nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu.
Jorge Martin
YAĞMUR NEDENİYLE KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI
Direktörlerin yeniden başlatmaya çalıştıkları yarış, pilotlar ısınma turuna çıktıklarında olumsuz hava şartları devam ettiği için ikinci kırmızı bayrakla sona erdi. Toplam mesafenin yarısını koştukları için pilotlara tam puan verildi.
Jorge Martin'in birinciliği elde ettiği yarışta, Ducati'nin şampiyona lideri Francesco Bagnaia ikinci, Honda'dan Marc Marquez ise üçüncü sırada yer aldı.
Bagnaia, bu sonuçla pilotlar klasmanında liderliğini korurken, Martin aradaki farkı üç puana indirdi.
Sezonun 15. yarışı Endonezya Grand Prix'si, 15 Ekim'de düzenlenecek.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 319 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 316
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 265
4. Brad Binder (Güney Afrika): 201
5. Aleix Espargaro (İspanya): 171
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