Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde!
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar finale yükseldi.
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, kadınlar 76 kiloda finale kaldı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.
Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Yargı'da başrol ayrılığı! Diziden ayrılacağı öğrenildi
- Cüneyt Özdemir'den çarpıcı Serdar Akinan yorumu
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...
- 6 gollü müthiş maçta gülen Karagümrük oldu!