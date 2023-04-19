Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:02

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:02

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, kadınlar 76 kiloda finale kaldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.