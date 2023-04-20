Yasemin Adar Yiğit, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu

Yayınlanma: 20.04.2023 - 23:01

Güncelleme: 20.04.2023 - 23:01

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.