Yasemin Adar Yiğit'ten Avrupa şampiyonasında gümüş madalya!
Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde karşılaştığı Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalyada kaldı.
Başkent Bratislava'daki şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı.
7 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞTU
Günün son maçında rakibine 6-0 yenilen Yasemin, 8'inci kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi.
Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya aldı.
Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde ayrıca 2017 ve 2022'de olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu elde etti.
Kadın milli güreşçiler, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda günü 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.
Yasemin'in yanı sıra Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Bediha Gün (59 kilo) gümüş, Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) bronz madalya aldı.
Şampiyonada yarın kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erecek. Milli güreşçilerden Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) ve Nesrin Baş (72 kilo) altın madalya için mindere gelecek. Zeynep Yetgil (53 kilo) bronz madalya, Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise repesaj müsabakası yapacak.
Organizasyonda yarın ayrıca grekoromen stilde karşılaşmalar başlayacak. 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler gerçekleştirilecek.
Spor Haberleri
- Fatih Terim'den geleceği için kritik açıklama!
- Fenerbahçe, Bayern Münih'i devirdi!
- Yasemin Adar Yiğit Avrupa ikincisi!
- Milli güreşçilerden Avrupa şampiyonasında 3 madalya!
- Lazio'ya deplasmanda çelme!
- Kocaelispor'dan Adana'da Süper Lig için dev adım!
- Real Madrid'in efsane hocası hayatını kaybetti
- Chelsea yarı finalin kapısını araladı!
- Samsunspor'dan dikkat çeken Galatasaray maçı paylaşımı!
- İspanyol oyuncudan Mourinho itirafı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- Ülkeyi seçime götürecek seçim
- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na atamalar
- 'İmamoğlu diploma koşullarını sağlıyor'
- Erdoğan'ın atamalarında dikkat çeken isimler
- DEM Parti'den görüşme sonrası açıklama